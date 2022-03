Violetta e Anastasia ballano contro la guerra in Ucraina. Lo fanno a passo di Hip hop alla "Misha Ballet School", la scuola di danza di Federica Dissette, in via Basento, una traversa di via Piave. Hanno 13 e 14 anni, e la loro è una storia simile a quella di tanti altri profughi arrivati in Italia per mettersi in salvo dai bombardamenti russi: sono fuggite da Cernihiv (una città rasa al suolo dai bombardamenti russi) insieme alle loro mamme e ai loro fratelli, con destinazione Latina, dove hanno contato sull'accoglienza di una famiglia di connazionali, a casa di Oksana Tyshenchko. Il marito di Oksana le ha prelevate in Romania, al confine con l'Ucraina, portandole in salvo a Latina. Per favorire il processo di integrazione delle due giovani, rendendo meno doloroso l'addio alla propria terra, Federica Dissette ha aperto loro le porte della sua scuola di danza, dove ballano altre due bambine ucraine che risiedono a Latina. «Mi è sembrato il minimo che potessi fare - ha sottolineato Federica - Naturalmente frequentano la scuola in maniera completamente gratuita». La "Misha Ballet School" offre diversi livelli di disponibilità all'insegnamento, per bambine da 3 a 20 anni, si pratica oltre all'Hip hop anche danza classica e propedeutica di preparazione alla danza in generale. «Sono felice di poter aiutare queste ragazze - ha aggiunto Federica Dissette - In Ucraina praticavano Hip hop e adesso possono farlo anche qui».