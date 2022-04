Regalare un sorriso a tanti bambini fuggiti dalla guerra: se questo era l'obiettivo, allora è stato centrato. Dove? A Latina, nella sede di lavoro dell'artista Kudelya Liliya, che si è messa a disposizione rispondendo presente alla chiamata dell'associazione L'Approdo. I volontari che dall'inizio dello scoppio della guerra raccolgono aiuti per il popolo ucraino e si danno da fare per l'accoglienza, hanno deciso di organizzare una festa speciale per i bambini rifugiati nel capoluogo pontino, che hanno trovato alloggio con le proprie mamme in casa delle famiglie di Latina. Dalla guerra alle fiabe, per un giorno: tutti insieme, cantando e ballando, tra disegni e giochi di gruppo.

I bambini ucraini arrivati da noi hanno bisogno di questo. Di ridere, scherzare, giocare, divertirsi e mettersi alle spalle la paura della guerra e l'odio per il genere umano. Sì, perché a quell'età ci si vede costretti a dover lasciare tutto, dalla casa alla scuola, dagli amici alle abitudini; sogni compresi. In tempo di guerra anche i sogni diventano irrealizzabili.

Ieri pomeriggio nella sede dell'artista Kudelya Liliya c'era la volontà di dare una nuova speranza ai sogni dei bimbi ucraini accolti nel capoluogo. «Non penso di aver fatto qualcosa di eccezionale - ha detto Kudelya Liliya - Ho solo messo a disposizione il mio studio per un'opera buona».