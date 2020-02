Anche Latina Oggi sarà a Sanremo.

Come avvenuto lo scorso anno, il nostro inviato Giuseppe Del Signore è già operativo all'Ariston per seguire la 70esima edizione della kermesse musicale più amata dagli italiani.

Un'edizione molto speciale soprattutto per la provincia di Latina: in gara, infatti, c'è Giordana Angi, la cantante di Aprilia arrivata seconda alla diciottesima edizione di "Amici". Presenterà la canzone "Come mia Madre".

Ma Sanremo 2020 sarà speciale anche per un altro motivo: ospite a tutte e cinque le serate sarà Tiziano Ferro, il cantante di Latina che già è il vincitore morale del Festival. Ha infatti recentemente annunciato di voler devolvere il suo cachet a cinque associazioni di Latina. Si tratta di Avis, Lilt, Centro Donna Lilith, Associazione Valentina Onlus e Associazione Chance For Dogs.

A partire da oggi, dunque, seguiremo giorno per giorno la manifestazione proponendovi uno speciale sul nostro sito e sulla pagina Facebook con dirette e contenuti riguardanti il Festival della Canzone Italiana. Non mancheranno contenuti esclusivi con interviste, video, foto, curiosità, con una copertura totale della manifestazione.