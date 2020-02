Dal nostro inviato al Festival di Sanremo Giuseppe Del Signore

Mancano poche ore e il Festival di Sanremo entrerà ufficialmente nel vivo. Questa sera si alzerà il sipario sul palcoscenico del teatro Ariston. Dodici i big che si esibiranno in questa prima serata: Achille Lauro, Anastasio, Morgan e Bugo, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso.

Noi abbiamo ascoltato in anteprima i brani che stasera saranno eseguiti in diretta. Da tenere sott'occhio Rita Pavone, nonostante le tante polemiche sul suo arrivo ha una carica e una energia unica che riesce a controllare il palco catalizzando l'attenzione di tutti. Raphael Gualazzi si conferma un vero artista al pianoforte, ma quest'anno si presenta anche con influenze jazz. Il gruppo de Le Vibrazioni sarà affiancato durante la propria esibizione anche da una interprete Lis (il linguaggio dei segni).

Pochi effetti scenici, nessuna scimmia che compare sul palco o vecchia che balla (almeno nelle prove), ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

E domani sera arriverà anche Elettra Lamborghini che porterà il suo stile, con tanto di coreografie e accenno di twerking, sul palcoscenico.