Dal nostro inviato a Sanremo, Giuseppe Del Signore

Tiziano Ferro inizierà la sua avventura al settantesimo Festival di Sanremo con tre brani ricchi di emozione. Proprio in questi minuti sono stati annunciati in conferenza stampa i brani che Tiziano canterà sul palcoscenico dell'Ariston.

Il cantante di Latina, oltre a diversi momenti di spettacolo, si prepara a stupire il pubblico con delle proprie rielaborazioni di due straordinari brani storici e uno dei suoi ultimi successi.

Nel corso della serata canterà "Nel blu dipinto di blu", "Almeno tu nell'universo" e "Accetto miracoli" tratto dal suo ultimo album.

Annunciato anche l'ordine di uscita dei cantanti di questa sera: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki, Raphael Gualazzi.

Sul palcoscenico, insieme ad Amadeus, ci sarà Diletta Leotta e Rula Jebreal. La giornalista parlerà della violenza sulle donne e dell'emergenza femminicidio a che alla luce dei dati fornitori in questi giorni.