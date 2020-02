Dal nostro inviato a Sanremo

Conduttrice televisiva, ma anche primo Celebrity Masterchef italiano. Roberta Capua per la prima volta è al Festival di Sanremo.

È arrivata nella città dei fiori per parlare dell'importanza della corretta alimentazione per il corpo e la mente. Per la prima volta stasera sarà all'Ariston, tra il pubblico, per assistere in diretta all'evento che da sempre ha visto in tv. E proprio in televisione si prepara a tornare da protagonista con "L'ingrediente perfetto" su La 7 insieme a Gianluca Mech. Un programma dove si mette in evidenza l'importanza degli alimenti che si portano in tavola.

E tra le molte novità non esclude anche l'utilizzo delle grandi eccellenze gastronomiche delle province di Frosinone e Latina.