Dal nostro inviato a Sanremo

Giordana Angi sarà la penultima in ordine di uscita in questa seconda serata del Festival di Sanremo. L'annuncio è arrivsto poco fa nel corso della conferenza stampa in corso al teatro Ariston.

Proprio nel corso della conferenza è stato annunciato l'ordine di uscita dei cantanti: ad aprire sarà Piero Pelu', Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, I Pinguini tatti nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacxi, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo.

Questa sera voterà solo la giuria demoscopica formata da trecento fruitori di musica che nel corso dell'ultimo anno hanno comprato musica sulle piattaforme digitali o nei negozi.

La posizione in scaletta della Agi prevede la sua uscita sul palco ben oltre la mezzanotte.