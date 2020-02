Dal nostro inviato a Sanremo

"Almeno tu nell'universo" reinterpretata da Tiziano Ferro è stato uno dei picchi di share della prima serata del Festival di Sanremo. Lo ha rivelato il direttore di Raiuno Stefano Coletta in conferenza stampa.

Un debutto da record con straordinari ascolti. Due i momenti che sono stati fotografati come i picchi assoluti di share e di ascoltatori. Il primo l'opening di Fiorello, il secondo l'emozionante interpretazione di Tiziano Ferro. Una performance che si è conclusa con il cantante di Latina in lacrime. E proprio lui ha voluto fare una dedica speciale a Mia Martini: "Mimi che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. Ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l'ha capito".

Intanto tutto è pronto per questa sera con le nuove esibizioni che Tiziano farà nel corso della seconda serata del Festival.

Attesissimo l'incontro sul palcoscenico dell'Ariston con Massimo Ranieri. Due straordinari interpreti, due colonne dello spettacolo italiano che, insieme, canteranno una versione innovativa e del tutto personale di "Perdere l'amore.

Ma come accaduto ieri ci saranno anche i pezzi di Tiziano con un medley dei suoi grandi successi. Questa sera eseguirà "Sere nere", "Il regalo mio più grande" e "Dirti ciao".