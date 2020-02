Non ci sono soltanto Tiziano Ferro e Giordana Angi a tenere alta la bandiera della provincia di Latina al Festival di Sanremo. Certo, il cantautore di Latina e la bravissima e promettente artista di Aprilia sono sotto i riflettori più degli altri, come è giusto che sia. Lei, Giordana Angi, è in gara e questa sera debutterà con il suo brano, pronta alla sfida dell'Ariston. Lui, Tiziano Ferro, ieri ha conquistato il pubblico sia con il suo talento, ma anche il suo gran cuore e quella lacrima scesa alla fine di "Almeno tu nell'universo", la suggestiva "Volare" o la sua "Accetto Miracoli" (oltretutto scritta insieme a Giordana Angi). E sarà presente ad oguna delle serate in qualità di ospite d'eccezione.

Ma i riflettori della provincia di Latina sono più grandi, e soprattutto sono puntati anche su altri artisti. Per esempio, questa sera, sul palco dell'Ariston ci sarà il bassista pontino Dado Neri, musicista di incredibile talento che calca la scena nazionale e internazionale da oltre 20 anni. A Sanremo accompagnerà Piero Pelù, con cui collabora attualmente, ma la sua esperienza vanta anche i palchi condivisi con Gianna Nannini, Adriano Celentano (con cui collabora da più di 15 anni), Anna Tatangelo, Umberto Tozzi, Deorah Iurato, Ornella Vanoni, Sea Maguire, Space Police e molte altri ancora. Dado Neri affiancherà Pero Pelù per tutta la kermesse sanremese.

Poi c'è Roberto Casalino, artista amato nel territorio di Latina e non solo, co autore della canzone che, fino ad ora, è prima nella classifica demoscopica di Sanremo: "Dov'è" de Le Vibrazioni. Scrive casalino sul suo profilo Facebook: "Torno a Sanremo in qualità d'autore e lo faccio con una band che stimo da sempre: Le Vibrazioni. "Dov'è è un brano esistenziale e l'ho firmato con il mio amico Davide Simonetta e lo stesso Francesco Sarcina. Non spenderò molte parole: desidero fortemente che sia la canzone a dire tutto, come lo dice a me ogni volta che l'ascolto".

Infine, ma non per importanza, c'è un cantautore pontino che ha firmato una canzone importantissima per il territorio: Manuel Finotti, di Latina, è co autore del brano "Come mia madre", di Giordana Angi. "Quest'anno in gara al Festival di Sanremo ci sarà Come mia Madre - scrive Finotti su Facebook - un brano che ho scritto insieme a Giordana e non vedo l'ora che lo ascoltiate". Per farlo, basterà aspettare questa sera.