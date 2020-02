Dal nostro inviato a Sanremo

Cantante, attrice, showgirl. Segni particolare: bella, bravissima e di grande umiltà. Sabrina Salerno tra poche ore salirà sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo. Insieme ad Amadeus condurrà questa seconda puntata della settantesima edizione. Un ritorno in grande stile dove ballerà, canterà ma non solo. Una donna di spettacolo a tutto tondo tanto amata dal pubblico. E proprio lei, che si prepara a tornare in grande stile con programmi e musica, ci racconta le sue emozioni a poche ore dal ritorno sul quel palcoscenico che l'ha vista in gara nel 1991 con "Siamo donne" insieme a Jo Squillo.