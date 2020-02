Una standing ovation di tutto il teatro Ariston di Sanremo. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri hanno incantato il pubblico in una interpretazione unica di "Perdere l'amore". Suggestiva e piena di emozione hanno toccato le corde dell'emozione e del cuore di tutti gli spettatori.

Una esibizione che si è conclusa con un abbraccio tra i due e una divertente gang. Massimo Ranieri ha giocato sulla somiglianza fisica, notata ed evidenziata da molti, con il cantante di Latina. Per questo motivo ha scherzato:"Stasera chiamami papà".

Tiziano ha subito risposto: "Non so come la prenderebbe mio padre, tra l'altro domenica è anche il suo compleanno". Poi la sorpresa di Tiziano che rivolgendosi a Ranieri ha detto: "Te lo chiedo davanti a tutti, questa estate sarò al San Paolo a Napoli. Vieni con me? Mi fai questo regalo?".

Un invito subito accettato da Massimo Ranieri. I due daranno, sicuramente, un nuovo straordinario spettacolo.

Tiziano Ferro si sta preparando, ora, per la sua seconda esibizione con un medley dei suoi successi: "Sere nere", "Per dirti ciao" e "Il regalo più grande".