Le opportunità ci sono, ma i giovani devono studiare e farsi trovare pronti. A parlare è Roberto Casalino, autore del brano "Dov'è" con cui Le Vibrazioni sono in gara al Festival di Sanremo. un brano che racconta "dell'amore verso se stessi, con un concetto di resilienza al centro di tutto".

Ad agosto il testo è stato proposto all'organizzazione del Festival, con la speranza che fosse accolto. "ci siamo resi conto che era una canzone che calzava a pennello. Sono molto contento che tutti abbiano riconosciuto un ritorno alle origini delle Vibrazioni".

Ma Casalino si rivolge anche ai giovani della provincia, a coloro che hanno un sogno e che, spesso, vedono nel piccolo centro una limitazione per raggiungerlo. Roberto quel sogno lo aveva, ha studiato molto, lottato tanto e alla fine è riuscito a realizzarlo. E, per lui, la chiave di volta è proprio questa: studiare e farsi trovare pronti.

"Le opportunità negli anni si sono sicuramente ridotte rispetto a quando vivevo a Latina. Ora si sta rivitalizzando molto, ma credo che i giovani (sia che abitino in un piccolo centro o in una grande metropoli) possano studiare. Perché bisogna studiare e farsi trovare preparati, leggere e approfondire la musica. Qualunque sia il sogno nel cassetto l'importante è prepararsi. L'elemento fortuna gioca un ruolo molto importante, ma quando qualcuno bussa alla tua porta bisogna farsi trovare preparati. A volte ci si nasconde dietro degli alibi".