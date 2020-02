Sanremo va per le lunghe e Tiziano Ferro, a margine della sua ultima esibizione (alla 1 di notte), scherzando lancia l'hashtag #Fiorellostattezitto. Una battuta, con il solo scopo di far sorridere il pubblico facendo riferimento alla lunghezza delle diverse performance di Fiorello durante il Festival di Sanremo. Ma lo scherzo è diventato virale: l'hastag lanciato da Tiziano Ferro è diventato trending topic su Twitter e su tutti i social, diventando il più utilizzato del giorno dagli italiani.

Eppure la battuta non è piaciuta al direttore artistico del Festival di Sanremo. E come ad Amadeus, molti non sembrano aver gradito lo scherzo (anche se la stragrande maggioranza degli italiani, al contrario, hanno apprezzato). Interrogato direttamente sulla questione, Amadeus ha affermato: "Una battuta infelice". Poi ha aggiunto: "L'ho considerata una battuta, non venuta benissimo. Tutti siamo concapevoli che Fiorello illumina il palco del Festival. Credo che Tiziano e Fiorello si sentiranno e non sarà creato un caso. Sin dall'inizio lavoriamo tutti bene insieme e sono sicuro arriveremo tutti insieme a sabato. Una battuta infelice può capitare. All'una di notte magari le battute possono essere meno brillanti. Io lancerei l'hashtag: Fiorello parla quanto vuoi".