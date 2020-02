Dal nostro inviato da Sanremo

Tiziano Ferro si esibirà dopo la mezzanotte. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante di Latina. Lo ha fatto su instagram nelle storie dove ha dapprima annunciato che ci sarebbe stata una esibizione in prima serata. Poi il cambio improvviso.

Proprio Tiziano ha annunciato che la sua esibizione è stata spostata a dopo la mezzanotte. E così i fan per poter ascoltare il suo nuovo singolo "Amici per errore", tratto dall'album "Accetto miracoli" dovranno attendere notte fonda. Questa, a meno di sorprese dell'ultimo momento, sarà l'unico intervento musicale di Tiziano Ferro previsto in scaletta per stasera.

Ma tutto può cambiare, anche in considerazione che proprio i momenti musicali di Tiziano Ferro rappresentano i punti di massimo ascolto nella curva auditel del programma. Momenti emozionanti e che stanno suscitando grande interesse tra i telespettatori.