Dal nostro inviato a Sanremo

Tiziano Ferro chiede scusa a Fiorello. Lo fa per la battuta fatta nella seconda serata del Festival di Sanremo e poco piaciuta al direttore artistico Amadeus.

Al termine della sua esibizione sul teatro Ariston, molto commosso, il cantante di Latina si è lasciato andare a una battuta "Fiorello statte zitto". In pochi minuti quella battuta è diventata virale. Oggi di quanto accaduto ne ha parlato anche il direttore artistico e conduttore Amadeus che ha definito quella di Tiziano Ferro una battuta poco riuscita.

E cosa ha fatto il cantante di Latina? Ancora una volta ha dimostrato la sua grande umiltà, la grande sensibilità. Ha deciso di scrivere un messaggio proprio a Rosario Fiorello. Un messaggio con cui ha chiesto scusa per quella battuta che, ad alcuni, è sembrata stonata.

"Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere - ha scritto il cantante - Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà' su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto".

Maturità, intelligenza, sensibilità. Tiziano ancora una volta si conferma il numero uno.