Dal nostro inviato a Sanremo

Ha emozionato, commosso, toccato dritto l'anima. Nel corso della serata dedicata alle cover Giordana Angi ha eseguito "La nevicata del '56". Accompagnata dalla Solis strong quaetet ha entusiasmato il teatro Ariston.

Una voce graffiante che è riuscita a penetrare nei cuori. Elegante in uno smoking nero e bianco ha convinto.

Al termine della serata Amadeus insieme a Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu ha letto la classifica di questa terza serata. A votare è stata l'orchestra del teatro Ariston. Non sono state giudicate le canzoni, ma l'interpretazione che ogni cantante ha dato. Una votazione molto importante perché confluirà nella classifica finale di sabato che determinerà il vincitore del Festival numero settanta.

Eppure questa classifica delle cover Giordana Angi non è riuscita a convincere i professori d'orchestra come, invece, ha convinto il pubblico. Infatti nella si è classificata al diciottesimo posto.

Mentre al primo posto è andato Tosca, con "Piazza Grande"con Silvia Perez