Dal nostro inviato a Sanremo

La polemica è ormai scoppiata. La battuta di Tiziano Ferro (Fiorello statte zitto) non è piaciuta al comico. A nulla sono valse le scuse del cantante di Latina.

È stato proprio Fiorello in una intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli a riaccendere lo scontro: "Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Un po' di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso, ed è vero. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? Tiziano Ferro non è responsabile? Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d'odio nei miei confronti».

Lo scontro è appena iniziato, ma molti auspicano una riappacificazione nella serata finale di domani.