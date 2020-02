Intanto tutto è pronto per l'esibizione di stasera di Tiziano che eseguirà tre dei suoi brani più celebri: "L'ultima notte al mondo", "Ti scatterò una foto" e "Il regalo mio più grande".

E pace fu, almeno via social. Tra Tiziano Ferro e Rosario Fiorello sembra essere tornato il sereno. A generare qualche screzio era stata la battuta che il cantate di Latina aveva rivolto al comico durante la seconda serata del Festival di Sanremo .

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli