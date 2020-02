Dal nostro inviato a Sanremo

Giordana Angi si esibirà a tarda sera nell'ultima puntata del Festival di Sanremo. Poco fa è stato comunicato l'ordine di uscita dei big in questa finale.

Ad aprire sarà Michele Zarrillo seguito da Elodie, Enrico Nigiotti, Irene Grandi, Alberto Urso, Diodato, Marco Masini, Piero Pelù, Levante, Achille Lauro, Pinguini, Junior Cally, Tosca, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Francesco Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Elettra Lamborghini e Rancore.

Stasera ci sarà la somma delle classifiche delle scorse puntate cui si aggiungeranno gli ulteriori voti. Il meccanismo prevede una scrematura. Dei ventiquattro big rimarranno solo in tre che si sfideranno per determinare il podio.

Particolarmente nutrito il parterre degli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico dell'Ariston: Banda dei Carabinieri, Vittorio Grigolo, Biagio Antonacci, Wilma De Angelis.

Mentre Tiziano Ferro avrà due momenti, nel primo canterà Alla mia età, poi un medley.

Anche questa sera si prevede una lunga serata con chiusura prevista in tarda notte.