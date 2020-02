Giordana Angi non è riuscita a entrare nella terna finale del settantesimo Festival di Sanremo. Poco fa è stata annunciata la classifica finale formata dall'insieme dei voti che nel corso di questa settimana sono arrivati.

Giordana Angi, la cantante di Aprilia, con la sua canzone "Come mia madre" è arrivata al ventesimo posto. Un testo che, sin dal primo ascolto, non ha mai convinto molto lasciando perplessi in tanti. Infatti dalla critica è stato più volte sottolineato che il brano non era all'altezza del passato.

Entrano, invece, nella terna finale e si contendono la vittoria Diodato con "Fai rumore", Francesco Gabbani "Viceversa" e Pinguini Tattici Nucleari con "Ringo star".