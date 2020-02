Un altro successo a Sanremo a tinte minturnesi, grazie a Pasquale Mammaro, editore della canzone "Fai rumore" interpretata da Diodato, vincitore della settantesima edizione della rassegna canora. Mammaro, ancora una volta ha messo la sua firma sul trionfo del cantante di origine pugliese, sponsorizzando il brano che è poi approdato al festival della cittadina ligure. E la storia di questo brano è veramente particolare, come ha raccontato a Latina Oggi lo stesso Pasquale Mammaro. «Nel settembre scorso - ha detto l'editore della canzone vincente di Sanremo 2020 - stavo all'interno dei locali della Carosello, la casa discografica di Diodato e ho chiesto se avevano un brano per Sanremo. Mi hanno detto che era in uscita una colonna sonora di Diodato per il film "Che vita meravigliosa" di Ferzan Ozpetek, che sarebbe uscita poco tempo dopo. Ho insistito se avessero un altro brano e mi hanno fatto sentire un'altra canzone con piano e voce. Ho intuito che questo pezzo aveva delle potenzialità e il giorno successivo l'ho fatto sentire ad Amadeus, al quale è piaciuto. Mi ha detto solo di completare la canzone con l'accompagnamento anche di altri strumenti, in quanto l'avrebbe voluta risentire. In quel periodo mi sono recato a New York per lavoro e al ritorno ho trovato il "provino" pronto e l'ho girato ad Amadeus, il quale mi ha telefonato e mi ha detto testualmente: "Questo brano mi piace ed è il primo che parteciperà al festival"». Non solo è stato il primo scelto, ma è stato quello che ha vinto e ha ottenuto il premio della critica "Mia Martini" e quello della sala stampa "Lucio Dalla". Veramente una bella storia targata Pasquale Mammaro, che è al suo secondo successo, come editore, al Festival sanremese. Infatti l'organizzatore di Minturno Musica Estate fu l'editore della canzone Grande Amore che, interpretata da Il Volo, vinse l'edizione del 2015. E sempre con Il Volo, l'anno scorso, nella veste di editore salì sul podio in quanto il trio di tenori si piazzò al terzo posto. Non è esagerato affermare che, nel campo musicale, Pasquale è come Re Mida, trasforma in oro tutto ciò che tocca. Proprio nel dicembre scorso il produttore musicale, che vive a Roma, è tornato a Minturno per ricevere la cittadinanza onoraria dal sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli.