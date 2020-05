Tra nuovi arrivi e conferme, l'Anzio Waterpolis comincia a mordere il freno in vista della prossima stagione. La società del presidente Damiani è già attiva sul mercato per allestire una squadra di altissimo livello e confermare quanto di buono stava facendo nel campionato sospeso a causa dall'emergenza Covid-19, quando era prima in classifica al termine del girone di andata.

Quello appena messo a segno è un grande colpo. La società neroniana si è assicurata le prestazioni del centrovasca di Imperia, classe 1996, Cristian Gandini, reduce dagli ultimi due anni con la calottina della Rari Nantes Salerno dove ha vinto un campionato di A2 proprio contro la Latina Pallanuoto ai rigori ed ha ben figurato durante il campionato di A1 in questa stagione.

Soddisfazione da parte del presidente Damiani, che ha raggiunto uno dei primi obiettivi per questo mercato. Gandini vanta diverse presenze nelle nazionali giovanili, mentre nelle ultime stagioni in serie A1 è stato al Bogliasco (30 gol all'attivo) e poi nel Torino 81 (24 gol nella stagione). Nuovi arrivi ma anche importanti riconferme in casa Anzio Waterpolis per la prossima stagione.

Parliamo del capitano Federico Lapenna, atleta di indubbio valore che, si è perfettamente integrato in questa società. Atleta di altissimo livello che, ha lasciato la serie A1 dopo tanti anni di militanza in società di altissimo livello come il Recco dove ha vinto tutto, per abbracciare il progetto del presidente Damiani e riportare la compagine nella massima serie.