L'Anzio Waterpolis ha le idee molto chiare circa il suo immediato futuro: allestire una squadra in grado di puntare al salto di categoria, ammesso e non concesso che questo non arrivi subiti previo ripescaggio.

Intanto, però, la società presieduta da Damiani ha messo a segno un grande colpo, chiudendo di fatto lo "specchio" della porta con l'ingaggio di Gabriele Vassallo, portiere esperto e talentuoso nonostante la sua giovane età: 27 anni.

Per lui parla una carriera di tutto rispetto, con diverse esperienze ai massimi livelli in Nazionale e nelle selezioni giovanili dove ha vinto moltissimo.