LE REGOLE 1) Potranno entrare nel campo soltanto gli atleti già vestiti per l'allenamento. Solamente le scarpe vanno cambiate e riposte nel proprio zaino 2) All'ingresso verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37.5 3) Ci sarà un autocertificazione da compilare prima di iniziare l'attività 4) Sarà vietato l'uso dello spogliatoio 5) I gruppi saranno al massimo di 8 persone 6) Ogni atleta dovrà portarsi da casa il proprio pallone e non ci potranno essere scambi di materiale 7) Si dovranno rispettare le distanze di sicurezza 8) Il lavoro tecnico sarà soltanto a livello individuale, senza partite, né esercizi di contatto 9) Gli orari e le divisioni dei gruppi verranno comunicati dai rispettivi allenatori

Anche la grande famiglia della SMG Basket School può tornare a sorridere e rivedere un po' di luce in findo al tunnel di questa emergenza Covid-19. Dal prossimo 3 giugno, infatti, si riapriranno le porte del Tennis Club Nascosa e del "PalaRisaliti". Il campo è stato sanificato da una ditta specializzata e, quindi, seguendo tutti insieme le regole imposte dal Protocollo nazionale, si potrà tornare a fare attività

