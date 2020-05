L'Anzio Waterpolis sta bruciando i tempi e tra conferme importanti e arrivi eccellenti, sta costruendo la squadra del futuro, strizzando l'occhio, perché no, ad un possibile ripescaggio nella massima serie, consapevole, però, di voler, ad ogni modo, tornare in A1 vincendo il prossimo campionato. Riprova di quanto affermiamo, la conferma, anche per la prossima stagione, di Antun Goreta e l'ingaggio di Thomas Tabbiani.



Il primo è atleta di grande valore, capocannoniere della serie A2 nelle ultime due stagioni. Un attaccante di razza, scoperto proprio dall'Anzio, prima società italiana in cui ha militato. Ancora un tassello importante nella squadra che affronterà il prossimo campionato.