Manca soltanto l'ufficializzazione, ma Luigi Randazzo è a tutti gli effetti il sesto volto nuovo di questa Top Volley Cisterna che, dati alla mano, comincia a far sognare i propri tifosi. Siciliano nativo di Catania, classe ‘94, Randazzo arriva a Cisterna con la formula del prestito, essendo un giocatore di proprietà della Lube Civitanova. Con l'arrivo di questo giocatore, il roster è praticamente completato, con Seganov e Sabbi a formare la diagonale, Tillie e Randazzo di banda, Szwarc e Krick centrali, Cavaccini libero. Una rosa di assoluto valore che potrà godere anche delle prestazioni del capitano Daniele Sottile, siciliano di origini anche lui, ma ormai figlio adottivo di questa terra, del riconfermato centrale Rossi e dell'altro giocatore di banda, Cavuto.

Tornando a Randazzo, sono dieci le stagioni complessive in Superlega, con 170 presenze e 69 vittorie. Nel nuovo sestetto, figura di spicco il riconfermato libero, Mimmo Cavaccini. Il "grillo atomico" sta continuando la sua speciale preparazione atletica sulla sabbia in vista della ripresa degli allenamenti, un percorso che lo vede impegnato sia sotto il profilo atletico, che emotivo. «Mi alleno tutte le mattine, sto seguendo il programma di allenamento, lo faccio sulla sabbia dello Sport Sun Beach Volley Factory, la struttura che gestisco a Eboli insieme a mio fratello Alfonso, Jonathan Caruso e Roberto Pisapia - racconta Cavaccini, alle prese con le sue attività all'aperto sotto il sole della sua Campania - Sto scalpitando e non vedo l'ora che si possa ripartire con gli allenamenti indoor con la Top Volley, sono in attesa delle nuove date e credo che si potrà riprendere intorno a metà giugno per questo mi sto impegnando molto e lo sto facendo con la consapevolezza di avere davanti un'altra stagione di Superlega molto impegnativa, con l'asticella alzata per quanto riguarda gli obiettivi, e poi c'è il mio sogno che è quello di riprendermi una maglia azzurra. Un traguardo a cui penso in maniera seria e per raggiungerlo devo continuare a lavorare al massimo per la Top Volley, per ora è questa la mia Nazionale ma ripeto, la voglia di tornare a vestire l'azzurro è tanta e io sono un testardo e un generoso».

Il libero salernitano è un grande appassionato di beach volley e, proprio a Eboli, sta continuando la propria preparazione fisica in attesa di poter iniziare quella con la squadra a Cisterna. «Mi manca molto il campo, lo ammetto, per ora sto portando avanti gli allenamenti sotto il sole, anche se scelgo le ore più fresche della mattina, mi sveglio molto presto e lo faccio con la consapevolezza che devo farmi trovare pronto alla ripresa - ha concluso Cavaccini - Credo proprio che in questa fase mi sto allenando molto bene, mi sento concentrato a livello mentale ma anche fisico continuo a scalpitare. Sempre qui a Eboli abbiamo sanificato completamente la struttura e abbiamo modificato la segnaletica d'accesso e d'uscita dai campi, abbiamo reso tutto a norma per poter iniziare l'attività anche a livello individuale».