In attesa di sapere quello che sarà l'evolversi della situazione riguardo il possibile ripescaggio nella massima serie, l'Anzio Waterpolis prosegue la propria marcia finalizzata al completamento del roster per la prossima stagione agonistica.

E' il momento delle riconferme in casa neroniana ed ora è la volta di Gianmaria Siani.

La società presieduta da Francesco Damiani, ha raggiunto in pochissimo tempo il rinnovo con l'atleta di Salerno, che ha subito sposato il progetto ambizioso della società, in piena condivisione con l'altro salernitano doc, Gabriele Vassallo, il portiere che la prossima stagione difenderà i colori dell'Anzio Waterpolis, suo fraterno amico.

Ventiquattro anni, giocatore di livello, nonostante la sua giovane età, 1,82 per 85 kg di peso, ha conquistato tre anni fa con la calottina dell'Ortigia Siracusa uno storico quarto posto in A1 raggiungendo l'accesso in Europa Cup.