Attraverso una diretta dal proprio profilo Facebook, Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, è tornato sulla possibilità di ripartenza dei vari sport amatoriali.. "Ribadisco l'impegno già preso – ha dichiarato - nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri inseriremo la data per la ripartenza dello sport amatoriale. Non vi so dire oggi se si potrà riprendere dal 15 giugno, ma io spero che almeno dalla settimana successiva, dal 22 giugno, si possa riprendere l'attività amatoriale degli sport di squadra e degli sport di contatto".

Si riaccendono, dunque, le speranze mai sopite degli organizzatori dello Swimming Paradise. La manifestazione è prevista da calendario per il primo weekend del mese di luglio (4-5) in uno dei tratti di mare più belli del Tirreno fronteggiante la città di Gaeta, ricca di storia e risorse naturali spettacolari. La situazione Covid19 ha dato incertezza alla fattibilità dell'evento e, oggi tutto è appeso ad un filo che con le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, diventa però un robusto cordone. Non sarà facile coordinare l'organizzazione di un evento così importante in poche settimane, ma conoscendo il team organizzativo tutto potrà accadere.

Ora non si dovrà far altro che attendere con smisurata fiducia il prossimo DPCM che dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni.