Gianmarco Tamberi riparte da Formia, con un importante e positivo 2 metri e 25 centimetri. In una giornata di test ufficiali dopo il lungo stop targato Covid-19 sostenuta presso il Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" diretto da Davide Tizzano, il 28enne specialista azzurro del salto in alto maschile ha fornito risposte incoraggianti circa il proprio stato di forma: quattro misure saltate in bello stile una dopo l'altra (2.09, 2.15, 2.20, 2.25) prima di tre errori alla misura di 2.30, che è sembrata comunque assai vicina.