Lutto nel mondo del basket cittadino e non solo. Si è spento all'eta di 45 anni Massimiliano "Ciccio" D'Alessio, un coach molto noto nel capoluogo pontino.

Ricoverato due giorni fa al Santa Maria Goretti, il tecnico che quest'anno ha guidato l'Anzio Basket nella serie C Gold, si è spento questa mattina. Una morte improvvisa, che ha lasciato un vuoto nel mondo del basket, nei tanti amici con i quali condivideva questa passione, nella gente di Latina che ha saputo apprezzarlo come uomo e come coach.

Con la SMg aveva raggiunto per ben due volte le Finali Nazionali, nel 2014 con la squadra Under 15 con il gruppo dei '99 e nello stesso anno anche con la squadra under 19.