Più forte del virus, di una pandemia che per mesi ha bloccato tutto e tutti. Nel segno dello sport, quello che si si nutre di passioni vere e che ha voluto riprendersi la scena.

Ieri mattina, presso il Circolo Cittadino, è stato presentato il fitto calendario di eventi di XSummer 2020 - Latina provincia dello sport, organizzato dall'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Una manifestazione che ha lo scopo di promuovere lo sport e il turismo sportivo sul nostro territorio con un evento che quest'anno prenderà il via venerdì prossimo, 3 luglio, e terminerà il 13 settembre.

Si inizia con l'intervento inaugurale di nuoto e pallanuoto presso le Piscine Città di Latina e l'Enjoy Wlaking presso l'Hotel Tirreno. Previste anche manifestazioni dedicate alle persone con disabilità grazie alla collaborazione con l'associazione Mondo Disabili Future.

Una grande palestra all'aria aperta per la promozione delle discipline sportive , una parte di intrattenimento e poi lezioni, campi prova, incontri con testimonial sportivi, iniziative per gli sport paraolimpici. Quasi tre mesi di attività messe in campo grazie alla professionalità e alla disponibilità delle tante associazioni che fanno parte dell'Osservatorio.

Presenti alla conferenza stampa il Presidente dell'Osservatorio per lo Sport e il Turismo sportivo, Annalisa Muzio, il referente per XSummer, Francesco Cascarini. Per gli Enti che hanno patrocinato l'evento erano presenti: il Presidente della Provincia Carlo Medici, il sindaco di Latina Damiano Coletta, gli assessori allo Sport Silvio Di Francia e alle Attività Produttive Simona Lepori e poi il vice presidente di Impresa Roberto Tartaglione, il Direttore Saverio Motolese, per il CONI angelo Conti, per ASC il presidente Gianluca Marchionne e Massimiliano Di Girolamo per Asi. Presente anche l'assessore allo sport del comune di Sabaudia, Alessio Sartori.

Tante le Location in cui si svolgerà XSummer. A LATINA: Centro Sportivo Aenova, Piscine Città di Latina, Hotel Tirreno, Hotel Mediterraneo, Space Time, Tecariba, Latina Padel Club, Hotel Fogliano, Pala Ceci, Villa Fogliano, Palafitness e Stadio Francioni. A FORMIA presso la Spiaggia di Vindicio; a GAETA presso la spiaggia Serapo; a SABAUDIA, presso il Parco Nazionale del Circeo; a SAN FELICE CIRCEO sulla spiaggia così come a SPERLONGA; a TERRACINA alle Rive di Traiano, sul Monte Leano e nel Centro Storico.

Testimonial di questa edizione di XSummer 2020 Flaminia Daina campionessa di Beach Tennis ai campionanti italiani Indoor 2017/2018/2019 e vincitrice dei ANOC World Beach games 2019 con Nicole Nobile.

Un grande progetto, dunque, che quest'anno ancora di più rappresenta un modello di lavoro vincente che mette a sistema associazioni, istituzioni, professionisti, privati e addirittura il mondo della scuola. Alcuni studenti del GB Grassi, infatti, parteciperanno alle attività di XSummer con il progetto dell'alternanza scuola/lavoro.

Complimenti per l'organizzazione della manifestazione che, ovviamente, è stata organizzata seguendo tutte le prescrizioni da seguire per l'allarme Covid-19, sono arrivati dal sindaco di Latina Damiano Coletta e dall'assessore allo Sport Silvio Di Francia che hanno voluto rimarcare la difficoltà di organizzare un evento così pieno di attività nonostante il periodo difficile soprattutto per le associazioni sportive.

"Un ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questa grande scommessa che è l'Osservatorio per lo sport e il Turismo Sportivo. Lasciatemi dedicare questo evento – ha commentato il presidente dell'Osservatorio e Commissario di Confcommercio Latina, Annalisa Muzio - a due grandi personaggi che ci hanno lasciato in questi giorni, Massimiliano D'Alessio (Ciccio) e Vittorio Lepori; il primo un grande sportivo conosciuto e amato da tutti il secondo un grande imprenditore che ha fatto la storia della nostra città e questo a rimarcare il connubbio tra sport ed economia che è il volano, per noi, di quello che può essere un rilancio economico del comparto turistico del nostro territorio. Questa edizione sarà fatta in regola con tutte le restrizioni previste per il Covid, prima di tutto a tutela della salute di tutti noi. Quella di quest'anno - ha aggiunto Annalisa Muzio – sarà una sorta di ripresa per tutte le attività sportive, una palestra all'aria aperta, un'iniezione di fiducia perché è quello di cui oggi abbiamo bisogno. Abbiamo eventi eccezionali per quanto riguarda l'acqua e abbiamo lasciato il programma aperto per tutte le attività sportive che mano a mano potranno riprendere. Come Confcommerio Latina porto i saluti del regionale Giovanni Acampora da sempre vicino alle nostre attività e vicino al rilancio economico del nostro territorio".

Oltre 60 appuntamenti in programma con 30 discipline sportive che diventeranno oltre 100 appuntamenti e 40 discipline entro la fine della manifestazione grazie ai decreti che a giorni sbloccheranno discipline al momento non ancora praticabili. Tra i principali lo Swimming Paradise a Gaeta, il Velaraid al Circeo, Fondi e Terracina, Donna Avventura Event a Latina, Wind Surf Event a Formia, Street Workout Beach al Circeo, Sperlonga, Sabaudia e Terracina dove si terranno anche i Campionati regionali Under di Beach Tennis, e poi ancora le biglie da spiaggia a Latina, Yoga, Kick Boxing, Taekwondo etc etc (IN ALLEGATO IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI CON TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE).

"XSummer – commenta Francesco Cascarini, referente dell'Osservatorio per la manifestazione - è un prodotto turistico - sportivo che racchiude tanti eventi e che viene promosso nella più ampia ottica di attirare il turismo sportivo sul nostro territorio. Lo scopo è quello di intercettare e attirare turisti sul nostro territorio dando loro la possibilità – ha sottolineato ancora Cascarini – di visitare i bellissimi luoghi del nostro territorio e allo stesso tempo dandogli la possibilità di praticare il loro sport preferito. Questo è un progetto che l'Osservatorio sta già mettendo in campo attraverso la definizione di progetti e programmi per il rilancio turistico nella nostra provincia".