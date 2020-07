Comincia con un pareggio il cammino del Ct Gaeta nel campionato di serie B maschile di tennis.

I tirrenici hanno portato a casa un importante 3-3 dal campo del Circolo Tennis Eur, la squadra romana che si annunciava come un avversario particolarmente ostico. Comunque, un pari che sa di occasione persa per la compagine gaetana, capace di vincere i primi due singolari ma poi raggiunta proprio quando la vittoria sembrava cosa fatta. Subito sul 2-0 grazie a Luca Paciello, che in due set ha superato Diego Pietrosanti, ed a Potito Starace, che pochi minuti più tardi ha chiuso con un elastico 6-2 6-3 contro il polacco Kamil Kowalczyz, i ragazzi diretti da Attilio Rubino hanno incassato lo stop di Aleksandar Lazov (battuto per 10-8 al terzo set da Federico Campana, il numero uno dei padroni di casa) e poi sono stati raggiunti con il successo che il capitolino Michele Gallo ha strappato in rimonta a Lorenzo Rubino, anch'egli sconfitto dopo il terzo set (5-7 7-5 6-0) e dopo che nel secondo, sul 5-3, il tennista nostrano ha avuto due matches-point. Il pareggio finale è stato poi sancito dai doppi, che hanno fatto registrare la larga e veloce affermazione di Starace-Lazov e lo stop di Rubino, in coppia con Luca Paciello che ha chiuso a tarda serata la lunga ed intensa contesa.

Il patron Antonio Spicciariello ha commentato: «Abbiamo sfiorato l'impresa di fare bottino pieno, ma alla fine cogliamo un pari comunque importante; domenica in casa contro i campani del TT Avino ci giocheremo tutto». Vale a dire la squadra di San Giuseppe Vesuviano, che a sua volta ha liquidato senza grossi problemi il Velletri (gli altri due club del girone 8) e contro la quale sarà necessario fare risultato pieno.