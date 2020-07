L'idea di una squadra tutta italiana è un qualcosa che, dalle parti di Cisterna, va al di là del semplice desiderio di una società. Pronta a guardare più in là del proprio naso, a far quadre i bilanci, ma soprattutto a sposare l'idea di una squadra costruita con un prodotto interno a chilometro zero, o quas, che non è poi così da buttare, tutt'altro.

Dalla maturità, appena conseguita all'istituto Giulio Cesare di Sabaudia, alla conferma con la Top Volley Cisterna in Superlega.

Il club pontino chiude il roster con Luca Rossato, il giovane e talentoso schiacciatore pontino pronto a vestire i panni della quarta banda in Superlega per il secondo anno di fila. Con Rossato, classe 2001 e pontino doc, sale a nove il numero degli italiani a disposizione di coach Lorenzo Tubertini, uno in più dello scorso anno.