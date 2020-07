Sarà l'evento più importante dell'estate del sud pontino. Swimming Paradise sta ormai diventando "grande". E siamo solo alla seconda edizione. In atti anche l'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto Guardia costiera di Gaeta (la n.10/2020 firmata dal Comandante Federico Giorgi). Oltre 190 partecipanti nelle varie gare previste nel programma del weekend prossimo del 18-19 luglio. Quasi il doppio rispetto l'edizione 21019, nonostante il lungo lockdown dovuto al Covid19. Partecipanti eccellenti. I nuotatori spagnoli (circa 10 provenienza Siviglia) dell'Open Water World che daranno un tocco internazionale all'evento, le pallanuotiste italianissime della SIS ROMA (squadra militante nel campionato di A1 femminile), il fondista pontino Marco Millefiorini, già vincitore assoluto categoria uomini nella edizione 2019, la pallanuotista Giorgia Ciccione (militante nel campionato di A2 femminile con la Roma Vis Nova) già vincitrice assoluta nella edizione 2019, il ligure Marco Capanna ex pallanuotista di A1 con l'Imperia oggi coach della Sis Roma in A1 femminile, l'anziate Raffello Clavari vice campione italiano uscente nel nuoto di fondo 10 Km, e campione italiano uscente di categoria sia nel miglio marino (1,8Km) che nella 5Km , il super sindaco Cosimino Mitrano (ex pallanuotista) quest'anno in acqua sia nella 1800 che nella 3500, l'ultra sessantenne Mario Merolle (the King) ioron man d'autore negli anni 80, preparatore atletico di Raoul Bova e Gabriel Garko in lungometraggi d'azione, il vulvanico pallanuotista master Matteo Valente (il polso di Allah) più volte presente in palcoscenici nazionali e internazionali nel gotha della waterpolo master. Senza dimenticare i due testimonial d'autore amaury Perez cubano naturalizzato, campione mondiale con il settebello nel 2001, e Danilo Mollari Vice Campione del Mondo di Salvamento (Australia, Rescue I.L.S. 2000).

Insomma ce ne sarà per tutti i gusti. Provenienza variegata di nuotatori agonisti, master o semplici appassionati da ogni parte d'Italia, con l'aggiunta di un "plotone" di nuotatori e nuotatrici in erba under 14 (circa 70) che renderanno spumeggiante il sabato gaetano con la 400m. . L'organizzazione seguirà con scrupolo il protocollo Covid19 in linea con le direttive sia del Comune di Gaeta che della stessa Capitaneria di Porto. A tutti i partecipanti sarà misurata la temperatura con lettura istantanea senza contatto. Verranno date dagli stewart dell'organizzazione a tutti i partecipanti precise indicazioni sulla distanza minima da mantenere (1 mt). Sarà presente cartellonistica di dettaglio. La sanificazione sarà garantita sia da n.2 totem igienizzanti presenti in zona limitrofa Elio mare, sia omaggiando ogni partecipante di confezione di gel igienizzante "amorina". Per la green race (1800) con partenza dalla spiaggia di Serapo (elio mare beach) le partenze saranno scaglionate ogni 3 minuti, con gruppi limitati ad un massimo di 10 nuotatori garantendo sempre la distanza minima alla partenza. Sulle imbarcazioni private in appoggio alla manifestazione, gli "addetti ai lavori" saranno tutti dotati di idonei Dpi (mascherine protettive, e liquido igienizzante a bordo.

Sarà un weekend all'insegna dello sport tutto da vivere e gustare. Non resta che attendere e vivere lo sport gaetano che ormai ha varcato i confini regionale ed anche nazionali.

Roberto De Gennaro, uno degli ideatori dell'evento <<a pochi giorni dalla manifestazione inizia a salire la tensione, perché le aspettative per queste nuotate in openwater sono alte. Questo sprona tutti noi a non tralasciare nulla, pensando ad ogni piccolo dettaglio. Spesso sono proprio le finiture a corollario a far la differenza. Ho tanto entusiasmo che condivido con persone che ne hanno altrettano. Ancora un plauso al Comune di Gaeta che ha raccolto la nostra idea mettendoci nelle migliori condizioni per poterla attuare. Grazie davvero al Sindaco Cosmo Mitrano ed all'Assessore allo sport Gigi Ridolfi. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti, dal più piccolo pulcino di soli 8 anni al più "adulto" quasi settantenne. >>