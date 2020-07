La formazione pontina potrà iniziare ufficialmente la stagione numero 49 della sua storia ininterrotta, visto che è risultata in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento. La documentazione è stata valutata dalla Commissione costituita ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A. Complessivamente sono stati esaminati i documenti presentati da 48 Club aventi diritto a richiedere l'iscrizione alla SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca 2020/2021.

