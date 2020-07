Nel calendario internazionale della ITF (International Tennis Federation), quella in corso sarebbe stata la settimana assegnata al Torneo Internazionale Femminile di Tennis di Sezze, collocata come da tradizione a fine luglio. Il prestigioso evento sportivo setino, tra i più longevi della provincia di Latina e del Lazio, organizzato dal Tennis Club Sezze e dal Comune di Sezze, avrebbe toccato quest'anno la sua 35^ edizione e nelle intenzioni degli organizzatori sarebbe stata una edizione speciale per festeggiare questa bella ricorrenza. Le misure di emergenza sanitaria legate al COVID-19 hanno invece portato la Federazione Internazionale ad annullare tutti le manifestazioni agonistiche e quindi anche il torneo di Sezze.



"Siamo rammaricati – afferma lo storico presidente del Tennis Club Sezze, Sandro Pontecorvi – ma ci siamo dovuti necessariamente adeguare alle direttive internazionali. In realtà noi eravamo pronti ad ospitare il torneo e stavamo predisponendo tutte le misure precauzionali necessarie nel nostro circolo, che è uno dei migliori a livello regionale. Il vero problema è che al nostro torneo partecipano tenniste da tutto il mondo e per loro sarebbe stato impossibile programmare l'arrivo in Italia, e quindi a Sezze, in tempo utile per le iscrizioni al nostro torneo