La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, così come tutte le altre squadre del panorama di A2, è in attesa di conoscere il proprio destino in termini di date della prossima stagione agonistica.

Al contempo, però, dalla società nerazzurra arriva la prima conferma per il prossimo campionato. Si tratta di Gabriele Benetti: «Sono molto contento di rimanere a Latina - conferma entusiasta Gabriele -. L'accoglienza avuta da parte della società e dello staff tecnico, già dallo scorso mese di febbraio, è stata eccezionale e non ho avuto dubbi nella scelta di proseguire il rapporto».

L'atleta vicentino classe 1995 si era unito alla squadra nerazzurra lo scorso 29 febbraio con l'accordo di rimanere fino al completamento della stagione.

Le note vicende legate alla pandemia dovuta al Covid-19 non hanno, però, permesso a Gabriele di esordire ufficialmente in campionato, ma ha potuto prendere parte soltanto ad alcune sessioni di allenamento e allo scrimmage con la compagine capitolina della Virtus Roma, prima del lockdown.