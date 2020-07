La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l'atleta statunitense Brandon Gilbeck, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2020/21.

Gilbeck, centro, classe 1996 per 213 cm di altezza e 107 kg di peso, è il primo giocatore straniero in casa nerazzurra. Bradon è alla sua prima esperienza in Italia ed è reduce da una stagione in Danimarca, dove ha vestito la maglia della Horsens I.C. giocando 21 partite con una media di 9.5 punti e 6.6 rimbalzi e tirando con il 63,6% dal campo.