Un acquisto dietro l'altro per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. E' la volta del secondo americano. Siglato un accordo annuale con l'atleta statunitense Jaren Michael Lewis, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2020/21. Lewis, ala, classe 1996 per 198 cm di altezza e 98 kg di peso, è il secondo giocatore americano del team latinense:«Ho accettato di giocare con Latina Basket perché credo sia una grande sfida per me. Sono sicuro che questa stagione mi darà una grande opportunità per migliorare non solo come giocatore, ma anche come persona».

Jaren è alla sua prima esperienza in Italia ed è reduce da una stagione in Germania, dove ha vestito la maglia della Wiha Panthers Schwenningen, militante nella seconda lega nazionale tedesca, mettendo a referto 13 punti, 4.9 rimbalzi e 2.1 assist e 2 palle rubate di media nelle 27 gare disputate e conquistando per due volte il titolo di miglior giocatore della settimana. Nel corso della stagione l'ala statunitense ha anche fissato i suoi migliori risultati in carriera: 28 punti vs Leverkusen, 12 rimbalzi vs Karlsruhe, 7 assist vs Tübingen, 6 palle rubate vs Hagen, 2 stoppate vs Rostock, 36 di valutazione vs Jena.