«Sono davvero molto contento e motivato di poter collaborare con una società seria come Latina Basket e lavorare insieme a un allenatore esperto come Franco Gramenzi» sono state le sue prime parole.

C'è infatti l'accordo annuale con l'allenatore nazionale Stefano Di Francesco, che sarà il vice allenatore della prima squadra nel campionato di Serie A2 per la stagione 2020/21.

Dal campo alla panchina, o meglio allo staff tecnico. Il tutto per spiegare al "popolo del cesto" che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il vice di coach Gramenzi.

