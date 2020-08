Non si ferma il mercato della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che nella giornata di ieri ha ufficializzato l'ingaggio di Tcheussi Aristide Mouaha.

Aristide Mouaha. Guardia, classe 2000 per 194 cm di altezza e 86 kg di peso, è un giovane camerunense di formazione italiana: «Latina è sicuramente il posto più adatto per me per continuare il mio percorso di crescita e miglioramento iniziato la scorsa stagione a Roseto, dove ho avuto la mia prima esperienza nel campionato di Serie A2. Lo scorso anno affrontare l'A2 è stata una sfida personale per me, avevo il forte desiderio di affermarmi, ma come accade in tutte le prime esperienze, la pressione e la paura hanno giocato un ruolo fondamentale. A conti fatti, devo dire di essermela cavata abbastanza bene, ma avrei voluto far meglio (6.7 punti e 3.5 rimbalzi di media in 18 minuti di utilizzo, nda). Sicuramente devo migliorare dal punto di vista della percezione del gioco, nel basket è fondamentale anche l'approccio mentale, oltre a una buona dose di grinta».

A Latina il quasi ventenne Aristide (compirà 20 anni il prossimo 18 agosto) ritroverà due volti conosciuti, il capitano nerazzurro Davide Raucci e Gabriele Benetti con cui, ai tempi delle giovanili nell'HSC (all'epoca vivaio del club capitolino della Virtus Roma) ha condiviso alcuni allenamenti con la prima squadra, oltre ad aver preso parte anche a uno scrimmage tra i romani, allora guidati da coach Corbani, e la società latinense. Mouaha arriva alla corte di coach Gramenzi con una grandissima voglia di dimostrare il proprio valore, ma soprattutto di mettersi a disposizione dello staff tecnico.