Ieri al Tiro a volo di Foligno, l'Appuntato Scelto Antonio Pannella, in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Latina e membro Gruppo Sportivo Carabinieri di Roma, ha conquistato il titolo di "atleta dell'anno" della categoria terza nei campionati nazionali di tiro a volo, organizzati dal Coni.

