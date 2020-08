Quello dell'Anzio Waterpolis è, dati alla mano, anche e soprattutto uno sguardo al futuro. Un gettare le basi per avere un giorno una squadra in linea con quelli che sono i principi del proprio presidente: formazione giovane e forte.

Questo ed altro ancora per dire che Andrea Grossi, difensore classe 2001, è un giocatore dell'Anzio Waterpolis.

Nativo di Imperia, prestante fisicamente, 1,92 centimetri di altezza, appartenente alla rosa della prima squadra della Rari Nantes Savona in A1, Andrea andrà ad arricchire una squadra che già si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di A2 con tutte le carte in regola per il salto di categoria.