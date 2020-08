Prima il Covid-19, poi l'operazione alle tonsille, con in mezzo l'esame di maturità. Insomma, chi più ne ha, più netta, come si usa dire in gergo.

Nonostante questo, però, Giulio Zeppieri, il tennista di Latina e del Capanno Academy, ha continuato a lavorare sodo ed i risultati di questo lavoro si sono visti nel primo turno degli Internazionali di tennis "Città di Todi", il primo Atp Challenger Tour ufficiale del dopo Covid-19 dotato di un montepremi di 88.520 euro in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del circolo umbro, l'allievo di Piero Melaranci, in tabellone grazie ad una wild card, ha sconfitto con il punteggio di 6/2 7/6 (4) l'argentino Renzo Olivo ed ora affronterà al secondo turno la testa di serie numero 5 di questo tabellone, l'altro argentino Fecundo Bagnis, numero 134 della classifica mondiale