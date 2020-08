Tutto pronto a Gaeta per il via del campionato che assegna gli "scudetti" della vela d'Altura, l'appuntamento per il Tricolore 2020 dal 25 al 29 agosto, la cui l'organizzazione è curata dallo Yacht Club Gaeta e dalla Base Nautica Flavio Gioia, su incarico della Federvela e dell'UVAI (Unione Vela d'Altura Italiana), l'associazione degli armatori dell'attività altomare. Il campionato ha inoltre il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Gaeta, della Camera di Commercio di Latina, della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Superfluo sottolineare come si tratti di un campionato particolare, come tutto lo sport in questo 2020. Ma la determinazione e la volontà di realizzarlo da parte di Federazione, associazione e Circoli organizzatori hanno fatto sì che venissero superati tutti i timori e i problemi legati all'emergenza sanitaria per il Covid 19. Un impegno questo, che alla fine è stato premiato. "Sono certo che questo campionato sarà un vero messaggio di ottimismo e fiducia, e per questo va un sentito grazie agli organizzatori e a tutti gli armatori.- ha commentato Donatello Mellina, consigliere della Federazione Italiana Vela con delega alla Vela d'Altura - Dopo un sofferto periodo di forzata inattività, poter finalmente rivedere in mare una flotta appassionata ed agguerrita, servirà sicuramente a ridare fiducia a tutto il movimento".Una certa soddisfazione è stata espressa anche da Fabrizio Gagliardi, presidente dell'Unione Vela Italiana d'Altura: "Ho sempre creduto in questo evento, puo' rappresentare per noi una rinascita, un segnale importante di ritorno alla normalità per il movimento dell'Altura. Fortunatamente in questa chiusura di stagione a questo seguiranno molti altri eventi che permetteranno agli armatori di tornare a regatare".Per l' Italiano altura 2020 si sfideranno circa 60 yacht, con la presenza delle migliori barche e degli equipaggi più preparati. "Rispetto delle norme, comprensione, collaborazione.- ha voluto sottolineare l' AD della Base Nautica Flavio Gioia Luca simeone - Solamente il rispetto delle normative anti Covid-19, la comprensione delle difficoltà da affrontare, nuove per tutti, e la collaborazione da parte di armatori, concorrenti, collaboratori ci permetterà di gestire questo evento unico nel suo genere."Un saluto particolare ai partecipanti lo ha voluto formulare il sindaco della città chiamata ad ospitare un evento di grande rilevanza: "Rivolgo un cordiale benvenuto a nome mio personale e di tutta la Città ai regatanti, agli armatori, ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela e dell'U.V,A.l. convenuti a Gaeta in occasione del Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura. Vi ringrazio per aver scelto la nostra città quale sede di un evento di così grande importanza. – ha dichiarato Cosmo Mitrano - Vi assicuro che in questo periodo caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, è stato notevole lo sforzo organizzativo per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti ed il regolare svolgimento della manifestazione." La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei i protocolli di sicurezza sanitaria in vigore, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento personale. Previsti anche percorsi diversi di entrata e uscita dalla Base nautica, misurazione della temperatura, assistenza sanitaria.

IL PROGRAMMA DEL CAMPIONATO

Martedì 25/8

09:00 - 19:00 Perfezionamento iscrizioni e stazze

Mercoledì 26/8

08:30 - 11:00 Stazze

09:30 Skipper Briefing (secondo protocollo da definire)

12:00 Regate

Giovedì 27/8

Regate

Venerdì 28/8

Regate

Sabato 29/8

Regate e Premiazione