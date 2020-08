Terracina-Latina 2-1

Terracina: Stefanini (14 st Conti); Pernarella (1 st Carnevale), Colo (1 st Bianchi), Casalese, Possamai (1 st Caschera ); Rossini, Iozzi (14 st Tornesi), Reali (1 st Centra); Rinaldi (28 pt Montagna, 1 st Celani), Palumbo (14 st Gesmundo), Lleshi (1 st Carlini, 24 st Dispigno). A disp: D'Onofrio.

Latina: Gallo (1 st Ciammaruconi); Di Emma, Allegra (1 st Franchini, 22 st Begliuti), Vinacri (31 pt Esposito); Teraschi (1 st Di Bartolomeo ), Sevieri (8 pt Garufi), Pastore (1 st Barberini), Pompei (1 st Atiagli); Calagna (1 st Mastrone), Alessandro (1 st Di Renzo), Corsetti (1 st Tortolano). All: Scudieri.

Marcatori: 30'pt Corsetti, 37' Iozzi, 5'st Palumbo.

Quarta amichevole stagionale per il Latina 1932 e prima sconfitta per i nerazzurri di Scudieri che ieri pomeriggio, al "Colavolpe" di Terracina, sono stati superati 2-1 dai padroni di casa. E dire che la partita era iniziata bene per i nerazzurri, capaci di andare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Corsetti al 30'. Calagna lanciato a rete attirava il portiere su di sè e serviva Corsetti, che da solo, davanti al portiere, siglava il momentaneo vantaggio per i nerazzurri.

Vantaggio, però, che durava sette minuti. Al 37', infatti, Iozzi partiva dalla destra, superava due avversari accentrandosi e concludeva di sinistro sotto l'incrocio.

In apertura di ripresa, poi, al 5' arrivava il gol partita dei padroni di casa. Un lancio in profondità coglie impreparata la difesa nerazzurra e Palumbo batteva Ciammaruconi.