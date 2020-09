Il mese della verità ha preso il via ieri. Quello che, di fatto, porterà la Top Volley Cisterna ai primi impegni ufficiali di questa stagione. Prima, il 13 settembre prossimo, quando il sestetto pontino farà il proprio esordio nella Coppa Italia "Del Monte" sul campo del Piacenza. Poi con l'esordio in campionato, nella nuova Superlega 2020-2021, previsto due settimane dopo a Milano.

Intanto, quella che è iniziata lunedì mattina, è l'ottava settimana di preparazione ed è normale che inizi il conto alla rovescia per il debutto stagionale della Top Volley Cisterna nella Del Monte Coppa Italia.

I pontini guidati da coach Lorenzo Tubertini scenderanno in campo per il primo match ufficiale della stagione, come detto, domenica 13 settembre (alle 18) in occasione degli ottavi di finale della manifestazione tricolore in casa del Gas Sales Bluenergy Piacenza. Prima di questo esordio ufficiale, però, la Top Volley disputerà due test match (a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli Covid) per valutare i progressi della preparazione e crescere ancora nel ritmo di gara: giovedì 3 settembre la Top Volley sarà impegnata al Pala Barton di Pian di Massiano (Perugia) in casa della Sir Safety Conad Perugia di Atanasijevic e compagni, mentre venerdì 4 i pontini saranno all'Eurosuole Forum ospiti della Cucine Lube Civitanova di coach Fefè De Giorgi contro Juantorena, De Cecco e Leal.