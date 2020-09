È stata presentata questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Terracina la quinta tappa del Giro d'Italia in Rosa. Sarà l'unico evento sportivo a tappe che si svolgerà in tutto il mondo, nonostante le obiettive difficoltà dovute alle disposte per contrastare l'emergenza epidemiologica. La tappa si svolgerà il 15 settembre.

Questa mattina in aula consiliare, insieme al sindaco Roberta Tintari, l'assessore allo Sport, Cultura e Turismo Barbara Cerilli dell'amministrazione comunale, l'animatore alla guida del comitato di Tappa Tiziano Testa, regista instancabile del ciclismo nella città pontina. Presenti il presidente Giuseppe Rivolta, ideatore del Giro femminile che si tiene sotto l'egida della Federazione ciclistica italiana e dell'unione ciclismo internazionale, il campione Claudio Chiapucci, l'opinionista RAI Gigi Sgarbozza, Aldo Delle Cese, commissario tecnico regionale del Lazio, e ancora per la rappresentanza istituzionale, l'eurodeputato Nicola Procaccini e il consigliere regionale Salvatore La Penna, infine Annalisa Muzio dell' Osservatorio per lo sport di Latina.

Tanto l'entusiasmo, per questo secondo evento nazionale dedicato al ciclismo nel giro di un anno dall'amministrazione terracinese. Dopo la tappa del Giro d'Italia, arriva quella del Giro Rosa. Un rapporto di lunga data quello tra la città di Terracina e ciclismo, testimoniato da Tiziano Testa e dai tanti eventi che nel corso della sua storia la città ha testimoniato. Sarà un evento destinato a essere visto in tutto il mondo grazie alle tante televisioni che hanno acquistato i diritti e dunque sarà la grande occasione per far conoscere il territorio di Terracina è di una bellissima parte del Lazio. La tappa Infatti partirà alle 12:15 da Terracina diretta verso Sperlonga poi Itri, Lenola, Gaeta e Monte San Biagio, per poi rientrare a Terracina. Paesaggi mozzafiato, insomma, sotto gli occhi di telecamere e droni.