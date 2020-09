Nel primo match del girone "F", infatti, in programma fra 30 giorni a Latina, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Givova Scafati si affronteranno nel primo match ufficiale di questa stagione post Covid-19.

Il destino ha voluto che questo abbinamento, relativo alla prima giornata di campionato, sia lo stesso della prima giornata della Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2, organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP.

In attesa che il calendario venga ufficializzato nella giornata odierna, ieri la Lega Nazionale Pallacanestro ha fatto conoscere a tutti gli addetti ai lavori, e non solo a loro, la prima giornata del girone "Rosso di A2, quello nel quale è inserita la compagine pontina.

Appuntamento al PalaBianchini il 15 novembre per la prima di campionato della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. L'avversario della formazione nerazzurra di coach Gramenzi sarà la Givova Scafati.

