Intorno alle ore 13 è previsto il passaggio sul territorio di Formia: pertanto le vie interessate che resteranno chiuse al traffico saranno la strada regionale 213 Flacca, la via Appia lato Roma e via Vindicio.

Martedì 15 la carovana rosa, che partirà alle 12:15 dalla via Appia a Terracina (sede anche del traguardo che accoglierà le cicliste dopo le fatiche dei 110.300 km), attraverserà anche i comuni di Sperlonga, Gaeta, Formia, Itri, Campodimele, Lenola, Fondi e Monte San Biagio.

L'edizione 2020 del 31esimo Giro d'Italia femminile internazionale in programma dall'11 al 19 settembre farà tappa, il quinto giorno, in provincia di Latina.

